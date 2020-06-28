حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون الأجواء صيفية حارة بشكل عام نهارا والحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء حارة بشكل ملحوظ في المناطق السهلية، بينما يسود طقس شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل خصوصا في المناطق الجبلية. الرياح شمالية غربية بوجه عام مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الإثنين، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية حارة بشكل عام نهارا والحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، كما تظهر سحب متفرقة في السماء.

وتسود أجواء حارة بشكل ملحوظ في المناطق السهلية، بينما يسود طقس شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل خصوصا في المناطق الجبلية. الرياح شمالية غربية بوجه عام مع هبات نشطة أحيانا.

بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام نهارا والحرارة دون المعدلات السنوية العامة بقليل لمثل هذا الوقت من العام، كما تظهر سحب متفرقة في السماء في الصباح والليل.

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ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل بشكل عام ومائل للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

في يوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام نهارا والحرارة دون المعدلات السنوية العامة بقليل لمثل هذا الوقت من العام.

كما تظهر سحب متفرقة في السماء في الصباح والليل، ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل بشكل عام ومائل للبرودة في المناطق الجبلية. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

يوم الخميس، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة بشكل ملموس في معظم المناطق مع سماء صافية.

وتكون الحرارة فوق المعدلات السنوية العامة بحوالي 3-4 درجات، ومع ساعات المساء تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا مع أجواء حارة نسبياً بشكل عام. الرياح شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة إلى حارة جدا بشكل ملموس في جميع المناطق مع سماء صافية.

وتكون الحرارة فوق المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-6 درجات، ومع ساعات المساء تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا مع أجواء حارة نسبيا بشكل عام. الرياح شمالية غربية.