مقتل 6 عناصر موالين لإيران بغارة جوية شرقي سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ 6 من عناصر مليشيات موالية لإيران قتلوا في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق في غارات جوية استهدفت، السبت، مواقعهم.



وقال المرصد إنّ "6 عناصر من المليشيات الموالية لإيران، بينهم 4 سوريين، قتلوا جرّاء الغارات التي يُعتقد أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع للمليشيات الإيرانية في قرية العباس بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور".

وتأتي هذه الغارات بعيد أيام من مقتل جنديين سوريين و5 آخرين في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب سوريا وشرقها، الثلاثاء، وفق المرصد.

وفي 4 يونيو/حزيران قُتل ما لا يقلّ عن 9 أشخاص، بينهم 4 سوريّين، في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سوريا، بحسب المرصد.

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وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سوريا، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله اللبناني.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ العام 2011، تسبّب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.