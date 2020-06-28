شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة سيد عضو "الوطنية للصحافة" ترفض فكرة دمج المناصب بالمؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصحافة مهنة تفرد وتميز وتعتمد التنافسية الشريفة ممايخلق قاعدة للانتقاء تثري صاحبة الجلالة، مضيفة أن الدور المهم الآن هو القدرة على النهوض في مجال التحرير الصحفى، و أن هناك جزء يحتاج الى تدريب و أخر يحتاج الى انتقاء بطرق شرعية .

و أضافت فاطمة سيد أحمد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مهنة الصحافة تعتمد على التفرد و الذاتية وأنها مهنة تعبر عن الشخص الصحفى و أن الشخص الصحفى أهم سمة فيه أن يكون لديه وعى مدرب و يعى رسالته و الأداء الصحفي ، مشيرة الى أن كل هذا يتطلب نوع من الوعى وأن التدريب أهم شيء .

و أشارت فاطمة سيد أحمد الى أن حركة التداول في المؤسسات القومية كانت تخلق أجواء من التنافسية، و أنه يحب إعطاء مساحة واسعة في تولى أكبر عدد من القيادات ، مؤكدة على أنها ضد فكرة الدمج في المناصب و أنه يجب أن تتواجد المؤسسات الصحفية القومية بكامل هيئاتها و يجب الا تمس و يجب دعمها و مساعدتها من ناحية العنصر البشرى .

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وذكرت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أنها ترى أن أول شيء يجب أن ينفذ في عملية التطوير داخل المؤسسات الصحفية هو تطوير العقل الصحفى الممارس للمهنة و أن يكون لديه وعى بمحددات و تحديات الدولة .