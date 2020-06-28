مايكروسوفت تغلق جميع متاجرها حول العالم بشكل دائم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية أنها ستغلق بشكل دائم متاجر البيع بالتجزئة، والبالغ عددها 83 متجرًا، وبدلاً من ذلك ، ستركز على متجرها عبر الإنترنت، حيث يمكن للعملاء الذهاب للدعم والمبيعات والتدريب وغير ذلك.

ووفق ما ذكرت شبكة CNBC، قالت الشركة "أن أعضاء فريق البيع بالتجزئة سيساعدون على الموقع بدلاً من المتاجر، وأن جميع المموظفين ستتاح لهم فرصة الاستمرار بالعمل في الشركة".

وقال نائب رئيس مايكروسوفت، ديفيد بورتر، في منشور على مدونة الشركة: "لقد نمت مبيعاتنا عبر الإنترنت، حيث تطورت محفظة منتجاتنا على العموم إلى عروض رقمية، وقد أثبت فريقنا الموهوب نجاحه في خدمة العملاء خارج أي موقع فعلي"، وأضاف "نحن ممتنّون لعملائنا في متجر مايكروسوفت ونتطلع إلى الاستمرار في خدمتهم عبر الإنترنت ومع فريق مبيعات التجزئة في مواقع شركة مايكروسوفت".

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ويُعتقد أن القرار اتُخذ بعد أن قررت الشركة إغلاق المتاجر مؤقتًا في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت مايكروسوفت: "إن إغلاق مواقعها الفعلية سينتج عنه رسوم ما قبل الضريبة بقيمة تبلغ نحو 450 مليون دولار، أو 5 سنتات لكل سهم، التي ستسجلها في الربع الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري".

يُشار إلى أن قرار الشركة اليوم يأتي بعد أيام من الإعلان عن إنهاء خدمة بث الألعاب "Mixer" التابعة لها الشهر المقبل، وقالت: "إنها ستُبرم شراكة مع فيسبوك لدفع المستخدمين إلى خدمة الألعاب التابعة للأخيرة Facebook Gaming".