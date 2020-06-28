من بينها كوكا كولا.. شركات عالمية توقف إعلاناتها المدفوعة على فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة كوكا كولا أنها ستوقف الإعلانات المدفوعة مؤقتًا على جميع منصات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم لمدة 30 يومًا على الأقل.

وأوضحت الشركة أنها لم تنضم إلى المقاطعة الرسمية ضد "فيسبوك"، لكنها قالت "نحن نتوقف مؤقتًا عن الإعلان".

ووفق ما ذكرت شبكة CNBC، قال الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا ورئيس مجلس الإدارة، جيمس كوينسي ، في بيان "لا مكان للعنصرية في العالم ولا مكان للعنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، ستقوم الشركة بإيقاف الإعلانات المدفوعة مؤقتًا على جميع منصات التواصل الاجتماعي عالميًا لمدة 30 يومًا على الأقل، سنستغرق هذا الوقت لإعادة تقييم سياساتنا الإعلانية لتحديد ما إذا كانت المراجعات مطلوبة، كما نتوقع قدرًا أكبر من المساءلة والشفافية من شركائنا في وسائل التواصل الاجتماعي ".

يذكر أن مجموعة من المنظمات شملت رابطة مكافحة التشهير، وNAACP، وعمالقة النوم، ولون التغيير، والصحافة الحرة، والحس المشترك، دعت معلنين على "فيسبوك" لإيقاف إنفاقهم الإعلاني خلال شهر يوليو.

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وأعلن أكثر من 120 جهة تسويق بما في ذلك Verizon و Patagonia و REI و Lending Club و The North Face، وهيرشي، وهوندا، عن عزمهم الانضمام، وفقًا قائمة تشغيل من Sleeping Giants.

كما أعلنت شركة يونيليفر، المالكة لعدد من العلامات التجارية، مثل دوف وليبتون وفريزون، في وقت سابق أنها ستنضم إلى المقاطعة التي تنظمها جماعات الحقوق المدنية.

وقالت جماعات الحقوق المدنية: إنها نظمت الاحتجاج ردًّا على تاريخ فيسبوك الطويل الذي يسمح بوجود المحتوى العنصري والعنيف والكاذب المنتشر على منصتها.

وانتقد قادة المقاطعة بشدة تصريحات زوكربيرج، التي أعلن فيها عن قواعد جديدة تحظر خطاب الكراهية في الإعلانات، مع التخطيط لتصنيف بعض المشاركات من السياسيين.

ووضعت المجموعة عددًا من الخطوات التي تطلب من فيسبوك اتخاذها، ومن ضمنها نشر المزيد من المعلومات حول خطاب الكراهية، والتدقيق بشكل أوثق بالمجموعات الكبيرة على الشبكة الاجتماعية.