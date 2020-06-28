غلق وتشميع عدد من المقاهي والمحال المخالفة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أمر الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بغلق وتشميع عدد من المحال التي خالفت مواعيد الغلق المقررة، والتي شملت كافيهات، ومطاعم، ومحال تسالي، مشددًا على ضرورة إلزام أصحاب المطاعم المسموح لها بالدليفري بغلق الأبواب جزئيًّا، ليعلم الجميع أن تلك المطاعم للدليفري فقط.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة التزام المطاعم والمقاهي، بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة والخاصة بعملية تنظيم الفتح التدريجي المنضبط، والغلق في المواعيد المقررة.

في سياق متصل؛ تابع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ مدى التزام المنشآت بمدينة ببا بمواعيد الغلق المقررة، موجهًا بغلق 7 محلات لمخالفتها قرارات الحكومة باستمرار الفتح بعد المواعيد المقررة، من بينها 3 مقاهي و2 ورشة كاوتشوك، ورشة إصلاح موتوسيكلات، ومصنع آيس كريم غير مرخص. وكلف مسؤولى الوحدة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.