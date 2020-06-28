الوادي الجديد تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 290 حالة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء السبت، عن وفاة حالة بكورونا في مركز الفرافرة وتسجيل 24 إصابة جديدة بواقع 7 حالات بمركز الداخلة و3 حالات بمركز الفرافرة، و14 بمركز الداخلة، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المسجلة لـ 290 إصابة منهم 20 وفيات منذ بداية الأزمة.
أكد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، مساء الجمعة، تعافى 11 حالة بمستشفى الداخلة العام بإجمالي 141 حالة شفاء وخروج من العزل، لافتًا إلى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 115 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.
وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين لوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يوم لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.
وفى سياق متصل تتابع لجنة إدارة أزمة كورونا إجراءات المرور على لجان امتحانات الثانوية العامة والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وإبلاغ غرف العمليات لاتخاذ القرارات المناسبة.
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