محمد اسماعيل - القاهرة - الطور - (أ ش أ):

تفقد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أعمال رصف الطرق وتوسعة ورفع كفاءة وإنشاء ميادين و"مشايات" للدراجات وأعمال "الانترلوك" والتجميل والإضاءة وتخطيط الطرق ووضع علامات إرشادية بمنطقة حي النور بشرم الشيخ .

كما شهد المحافظ فتح محورين جديدين، الأول يصل من منطقة سكن العاملين بحي النور الي الطريق الدائري بطول 1كم، والذي يختصر المسافة والوقت للدخول إلى أو الخروج من منطقة حي النور للطريق الدائري والعكس والذي سيساهم في سيولة ونقل الحركة المرورية من داخل المدينة وخارجها بالعكس وخصوصا بعد إفتتاح فرع جامعة الملك سلمان والمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ.

وشهد المحافظ - أيضا - فتح محور ثان يصل ما بين الطريق الدائري ماراً بحي النور إلي السوق التجاري بشرم الشيخ والعكس بطول 1.5 كم والذي يسهل الحركة ويوفر الوقت والجهد للدخول والخروج ونقل البضائع من الطريق الدائري الي السوق القديم والعكس بعد رفع كفائتهما وإنارتهما وفتحهما للتشغيل.

وتفقد المحافظ - كذلك - أعمال التوسعة ورفع كفاءة وأعمال إنشاء مشايات للدراجات بالطريق الواصل بين مستشفي شرم الشيخ الدولي ماراً بمبني هيئة الإستثمار إلي جامعة الملك سلمان والمشاية بطول 3 كم وعرض 6 متر وذلك لنشر ثقافة إستخدام الدرجات في التنقل وخصوصا مع إفتتاح فرع

جامعة الملك سلمان والمدرسة المصرية اليابانية وتوسعات المدرسة الرسمية للغات بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ بعض الميادين والمحاور وأعمال التجميل وتخطيط الطرق ووضع الإشارات والعلامات الإرشادية والإنترلوك وبعض الأعمال الفنية بمحيط جامعة الملك سلمان والمدرسة المصرية اليابانية.

وقام المحافظ - في ختام جولته - بتفقد تطوير الطريق القادم من طريق الملك سلمان لميدان الصداقه / نبق/ الطريق الدائري / طريق دهب والعودة، والذي يختصر المسافة للمغادرين والقادمين من شرم الشيخ إلي مدينة دهب والعكس وجاري الإنتهاء من تشجيرها ووضع العلامات الإرشادية.

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كانت هذه تفاصيل خبر محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير إحدى مناطق شرم الشيخ وتطوير طريق (شرم - دهب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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