شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك: 4410 إصابة جديدة بكورونا و602 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أمس السبت تسجيل 4410 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و602 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 212802 إصابة و26381 وفاة. وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 5441 إصابة و719 وفاة. وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

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