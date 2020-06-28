الشرطة الاسكتلندية تكشف هوية منفذ هجوم جلاسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الاسكتلندية، السبت، أن "الشاب الذي قتله عناصرها إثر تنفيذه هجوما بسكين في فندق بجلاسكو أصاب 6 أشخاص، هو سوداني يدعى بدر الدين عبد الله آدم".



وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر"، إنه "تم تحديد هوية الشاب البالغ من العمر 28 عاماً، بناء على معلومات قدّمها الراحل إلى وزارة الداخلية في وقت سابق هذا العام".

وأضافت أنه ستتمّ "مواصلة التحقيقات في الظروف المحيطة بحادثة جلاسكو".

وأوضحت الشرطة، في بيانها، أنّ "وضع الشرطي ديفيد وايت الذي أصيب في الهجوم مستقرّ. وقال وايت إنه فعل ما درّب عليه جميع عناصر الشرطة، ألا وهو إنقاذ الأرواح".

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وأصيب الشرطي البالغ، 42 عاماً، عند تدخّله للتصدّي للمهاجم في فندق "بارك إن" الذي يستضيف طالبي لجوء، فيما لا يزال المصابون الخمسة الآخرون في المستشفى أيضا.

ويقيم في الفندق نحو 100 طالب لجوء منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، وقد عبّرت جمعيات خيرية السبت عن قلقها من الظروف داخله وتأثيرها على المقيمين فيه.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية "بوزيتيف أكشن سكوتلند" ربينة قرشي، إنه "تم إلزامهم البقاء داخل فنادقهم طوال هذه الجائحة، وقد مرّت 3 أشهر الآن".

وأضافت: "تُركوا في تلك الظروف فتزايد عدد من عبّروا عن رغبة في الانتحار ومن يعانون من اكتئاب حادّ نتيجة هذا الإغلاق".