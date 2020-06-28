زعيم المعارضة بمالاوي يفوز في إعادة انتخابات الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مفوضية الانتخابات في مالاوي فوز زعيم المعارضة لازاروس تشاكويرا في انتخابات الرئاسة المعادة، السبت، في عملية اعتبرت انتصارا للديمقراطية الأفريقية.



وقال رئيس المفوضية شيفوندو كاشالي: "تعلن المفوضية أنّ لازاروس شاكويرا الذي حصل على 58,75% من الأصوات قد أحرز الأغلبية المطلوبة وانتخب رئيساً لملاوي".

وفي تصويحات للصحفيين عقب إعلان رئيس مفوضية الانتخابات النتيجة، قال الرئيس المنتخب: "أنا سعيد للغاية، ويمكنني أن أرقص طوال الليل"، مضيفاً "قلبي ينبض بالفرح والامتنان للربّ".

وشدّد شاكويرا، الذي بنى حملته الانتخابية على وعود بمحارية الفشل الاقتصادي وفساد النظام الحاكم، على أنّ "هذا انتصار للملاويين، وانتصار للديموقراطية، وانتصار للعدالة".

وأضاف "هذا انتصار سيضع الأمة مرة أخرى على المسار الصحيح، لبناء ملاوي جديدة يشارك فيها الجميع".

وما أن أعلن رئيس المفوضية النتيجة حتى علت صيحات الفرح في صفوف أنصار شاكويرا (65 عاماً)، القس الإنجيلي السابق، في حين كان موثاريكا (79 عاما) الذي وصل إلى سدة الحكم في 2014 قد استبق هذه النتيجة بالتشكيك في نزاهة الانتخابات.

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ووصف الرئيس السابق بيتر موثاريكا وصف، الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 23 يونيو/حزيران بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد قبل قليل من موعد إعلان النتائج الرسمية.



وقال موثاريكا، في مؤتمر صحفي مقتضب، السبت، في بلانتاير، إنه فيما أشارت نتائج غير رسمية إلى أن لازاروس تشاكويرا يمكن أن يفوز بفارق كبير: "لقد رأى المواطنون المالاويون جميعا أن هذه الانتخابات هي الأسوأ في تاريخ مالاوي".

وقال موثاريكا: "إن مراقبينا تعرضوا للضرب والمضايقة والاختطاف والترهيب حتى لا يشاركوا في عملية المراقبة"، وزعم أن العديد من مراقبي حزبه لم يحضروا عملية الفرز لأنهم كانوا يخضعون للعلاج في المستشفيات، مناشدا مواطنيه أن يبقوا متحدين وسلميين.

وأرسلت قوات الدفاع في مالاوي قوات شرطة عسكرية مدججة بالسلاح بالفعل لحراسة تشاكويرا، زعيم تحالف المعارضة.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية في مالاوي ألغت في فبراير/شباط الماضي نتائج الانتخابات التي أجريت في مايو/أيار 2019 والتي أعادت موثاريكا إلى الحكم، قائلة إن الاقتراع شابته مخالفات خطيرة وممنهجة وواسعة النطاق شملت عمليات تغيير في كشوف النتائج باستخدام سائل التصحيح.

ومالاوي أو رسميا جمهورية مالاوي هي دولة حبيسة في جنوب شرق أفريقيا، تفصلها عن تنزانيا وموزمبيق ببحيرة مالاوي، وتتجاوز مساحتها 118 ألف كم2 بينما يبلغ تعداد السكان أكثر من 14 مليون نسمة، عاصمتها ليلونغوي وهي ثاني أكبر مدينة بعد بلانتيري بينما الثالثة هي مدينة مزوزو.