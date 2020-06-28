شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 38 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت البرازيل 38 ألفاً و 693 إصابة جديدة بفيرس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى مليون و 313 ألفاً و 667 شخصاً. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، إلى تسجيل 1109 حالات وفاة جديدة بالفيروس في البلاد ليصل الإجمالي إلى 57 ألفاً و 70 حالةً.

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