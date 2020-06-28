شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة والدوحة والإخوان.. مستنقع الغدر والخيانة والان نبدء بالتفاصيل

تحرك المجتمع الدولي مؤخرا لوقف التغول التركي في ليبيا، التي سقطت في فخ أطماع الطاغية أردوغان، الذي يدفع بالأسلحة والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق الإخوانية، التي يديرها فايز السراج والتي تختطف العاصمة طرابلس وتنهب خيرات ليبيا لصالح تركيا.

وأشارت تقارير دولية إلى أن النظام القطري يقدم دعما ماليا لجمعيات ومنظمات إخوانية تعمل تحت ستار العمل الخيري، بينما في حقيقة الأمر يتم توجيه أغلب ميزانيات هذه الجمعيات لتسليح الجماعات الإرهابية والميليشيات في المنطقة.

وقال الباحث في العلاقات السياسية والمختص في الشأن الليبي محمد فتحي الشريف لـ«اليوم»: «تركيا وقطر» وراء انتشار الإرهاب في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وهما أكبر داعمين لجماعة الإخوان والميليشيات والجماعات الإرهابية بالسلاح والمال، ما أعطى الإرهابيين فرصة التدخل في شؤون عدد من الدول العربية، خصوصا ليبيا.

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