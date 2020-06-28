شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعتزم سحب 4000 جندي من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
ونقلت الشبكة عن مصدرين في الإدارة الأمريكية، لم تفصح عن هويتهما، أنه بمقتضى الخطة، سيتم خفض حجم القوات الأمريكية في أفغانستان من 8600 إلى 4500.
وبحسب ما أوردته بلومبرج للأنباء في وقت مبكر صباح أمس السبت، ناقش وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الخطة مع حلفاء بلاده داخل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن قرار سحب القوات ليس «نهائيا».
كان ترامب، قد قال الشهر الماضي إنه ليس لديه موعد مستهدف لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، لكنه أشار إلى أنه يرغب في أن يتم ذلك في أقرب وقت «معقول». وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: «نريد أن نعيد قواتنا من أفغانستان ودول أخرى... ويمكننا أن نعود إذا اضطررنا لذلك».
وأوضح: «حتى الآن، تقوم القوات الأمريكية في أفغانستان بأعمال شرطية وليس المستهدف أن نكون قوة شرطة».
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