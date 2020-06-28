شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الليبي يحذر من مؤامرة أردوغان لنهب حقول النفط والان نبدء بالتفاصيل

انتقد رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي، صمت مسؤولي مؤسسة النفط بطرابلس عن تهريب النفط في مناطق سيطرة ميليشيات حكومة الوفاق، مطالبا المؤسسة بإصدار بيان ضد هذه التجاوزات. محذرا من أن هذا الصمت يمهد الطريق للمحتل التركي لسرقة الحقول والموانئ النفطية.

من جهته، نفى نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا لقطاع النفط والغاز، الشيخ السنوسي الحليق ما تردد بشأن وجود أجانب في حقل الشرارة النفطي. وأكد في بيان أن المعلومات التي تروج لها المؤسسة الوطنية للنفط بشأن وجود أجانب في حقل الشرارة، واستندت إليها السفارة الأمريكية في ليبيا عارية تماما عن الصحة.

معلومات مضللة

وشدد الحليق على أن المعلومات المضللة التي يروج لها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ستؤدي لخسائر، محذرا من أن أي عمليات عسكرية في الحقول النفطية ستدمرها ما يشكل خسارة للشركاء في الامتيازات النفطية.

بدوره، كشف الناطق باسم المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا عبدالكريم العرفي عن إعداد قوائم من الشباب المتطوعين لتدريبهم على حمل واستخدام السلاح استجابة لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمواجهة من وصفهم بالمستعمرين الأتراك وميليشياتهم من المرتزقة، محذرا من أنهم لن يسمحوا بنهب «الإخوان» لثروات ليبيا.

واشنطن ترفض

جددت الخارجية الأمريكية، أمس، رفضها التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار فورا، مؤكدة رفضها للهجوم الذي تحضر له الوفاق والقوات التركية. ودعت لاحترام حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، قائلة «نحض الأطراف الليبية على التزام وقف النار واستئناف المفاوضات بشكل عاجل».

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اعتراف تركي

توقع المحلل السياسي التركي «جومالى اومال» تلقي بلاده خسارة كبيرة فى حال خوضها حربا ضد مصر على الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن مصر ستتفوق في الجانبين العسكري والبحري، مشددا على صعوبة تنفيذ الطائرات العسكرية التركية هجمات في ليبيا والعودة مرة أخرى إلى تركيا دون خسائر، فضلا عن الاستنزاف في الجهد والتكتيك الحربي لطول المسافة بين أنقرة وطرابلس.

وأشار إلى أن مصر ترى في وجود تنظيمات داعش والقاعدة والإخوان الإرهابية فى ليبيا خطرا إستراتيجيا، لكنه ذكر أن القاهرة لا تريد خوض حرب في ليبيا وتركيا أيضا، لافتا إلى أنه في حال اندلاع الحرب ستأخذ تركيا صفعة كبيرة.

إعدام ليبي

ونفذت السلطات المصرية أمس السبت حكم الإعدام شنقا بحق الليبي عبدالرحيم المسماري، المحكوم بتهمة التورط في حادث الواحات، الذي قتل خلاله 16 من ضباط وأفراد الشرطة المصرية في منطقة الواحات البحرية، في 20 أكتوبر 2017.

على الصعيد ذاته، كشف موقع «نورديك مونيتور» التركي، أن لجنة الدفاع الدائمة المشتركة في برلمان جنوب أفريقيا، استجوبت اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية حول التقارير التي تفيد بأنه تم تصدير معدات عسكرية إلى تركيا في مايو 2020 مع احتمالية وصول الأسلحة إلى ليبيا.