شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخول ميليشيات إيرانية إلى ليبيا.. كيف تواصل واشنطن دعم «الوفاق»؟ والان نبدء بالتفاصيل

تساءل موقع «مودرن دبلوماسي» عن موقف الولايات المتحدة من الوضع في ليبيا إذا كانت إيران متورطة في دعم حكومة الوفاق مع تركيا.

وبحسب مقال لـ «بنيامين مينيك»، فإن الوضع في ليبيا يزداد سوءا ويثير انقساما داخل حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، حيث تقف فرنسا إلى جانب مصر في تحالف ضد التدخل التركي في هذا البلد.

واستنكر الكاتب الدعم العسكري والسياسي، الذي تقدمه الولايات المتحدة وبريطانيا لحكومة الوفاق الوطني.

موطن لمتطرفين

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أن حكومة الوفاق هي الآن موطن لمتطرفين متنوعين وإرهابيين وعصابات إجرامية، حيث أصبح معتقلو غوانتانامو السابقون المرتبطون بتنظيم القاعدة في مواقع عسكرية هناك.

وأضاف: علاوة على ذلك، فإن معظم أراضي ليبيا الشاسعة والنفط، التي ترغب فيها تركيا، تقع تحت سيطرة قائد الجيش الوطني خليفة حفتر.

ونوه بأن معظم السكان الليبيين، حتى بعض القبائل التي كانت تابعة للقذافي، تدعم حفتر، خاصة بعد رفض حكومة الوفاق الدخول في اتفاق لتقاسم السلطة يمنح السكان الموالين للجيش الوطني الليبي أي حصة في الأرباح المالية من استخراج النفط، التي تتجه مباشرة إلى جيوب حكومة الوفاق. ومعظم القبائل تشعر بالاستياء من سيطرة النخب الحضرية المتحالفة مع المتطرفين.

جماعات الضغط

ومضى يقول: نقلت مصر قواتها إلى الحدود الليبية بعدما لم تجد استجابة من حكومة الوفاق بشأن مبادرة السلام، التي اقترحتها القاهرة، والتي ستضع نهاية للأعمال العدائية وتعيد البلاد إلى مسار إعادة الإدماج.

ولفت إلى أنه في حال تدخل مصر، ستتعرض حكومة الوفاق ومؤيدوها إلى مشكلات أكبر.

وأردف بقوله: في حين أن جماعات الضغط التركية والقطرية الموالية لحكومة الوفاق تعمل على إبقاء الولايات المتحدة مساندة لحكومة أردوغان، فيما تظهر أدلة حديثة على ازدهار تنظيمي القاعدة وداعش في ظل سيطرة حكومة الوفاق، حيث يشق تنظيم القاعدة طريقه إلى ليبيا، إلى جانب الدعم اللوجيستي والإنساني المقدم من قطر.

وأضاف ساخرا: كما أن هذا على ما يبدو لم يكن سيئًا بما فيه الكفاية، حتى تأتي إيران إلى هذا البلد.

ميليشيات عراقية

ومضى يقول: تظهر صور جديدة من الواقع دخول سرايا أنصار العقيدة، وهي ميليشيات عراقية يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، إلى ليبيا لدعم تركيا.

وأردف: تؤكد هذه المعلومات، التي قدمها المركز الليبي لحقوق الإنسان، تقارير عن اتفاقية تعاون أمني أبرمت مؤخرا بين إيران وتركيا، فضلا عن شائعات حول تعاون وثيق بين البلدين في قضايا الأمن والدفاع وتتبع معلومات حول سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني قامت بتسليم أسلحة إلى مصراتة في 23 أبريل.

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وأضاف: في حين أن العالم عالق في حوادث دولية بارزة، قد تكون هذه النقطة المحورية للصراع الرئيسي التالي. العدوان التركي في المنطقة يتزايد، ويدعم ذلك التطورات الأخيرة مع إيران. صحيح أن النظام في طهران لن يرسل قواته لأن ذلك سيجبره على قبول المسؤولية. لذلك تأتي هنا الميليشيات.

وتابع: بعد ساعات فقط من ظهور شائعات مؤكدة حول اتفاقية تعاون بين تركيا وإيران، بدأ مقاتلو سرايا أنصار العقيدة يتدفقون إلى البلاد عبر مصراتة.

ولفت الكاتب إلى أن كل هذه التطورات تتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية القائمة على الحفاظ على علاقة وثيقة مع تركيا لتعويض النفوذ الإيراني في سوريا وأماكن أخرى في المنطقة.

تحالفات متنوعة

وتابع: على العكس من ذلك، تُظهر تحركات تركيا الأخيرة استعداد أردوغان للعمل مع مجموعة متنوعة من الحلفاء وحتى إقامة علاقات تبدو فيها المعارك الأيديولوجية أمرا حتميا. إن تشكيل الكتلة ما يوصف بـ«الكتلة الإسلامية»، الذي استند في البداية إلى علاقة تركيا بقطر وماليزيا، على سبيل المثال، يشمل الآن حكومة الوفاق وإخوان تونس.

وأضاف: علاوة على ذلك، وبغض النظر عن المسارات الدينية المتباينة، وقّعت تركيا أيضا على سلسلة من الاتفاقات مع إيران الخمينية للتواصل الأيديولوجي المشترك في أفريقيا والأقاليم الأخرى.

وتابع: كل هذه التجمعات المتناقضة تتبع خط الدفاع، الذي أعلنته تركيا، والذي يمنحها سلطة على مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها الإمبراطورية العثمانية من قطر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا، وعلى طول الطريق إلى أبواب فيينا.

وأردف يقول: من جانبها، لا تزال إيران ملتزمة بتصدير الثورة في الخارج، بحثا عن فرص للعثور على مجندين ومؤيدين حتى في الأماكن غير المحتملة مثل ليبيا، التي يهيمن عليها السنة.

ومضى يقول: السؤال الآن هو أين تقف الولايات المتحدة بشأن هذه القضايا. لدينا تحالفات وعلاقات دبلوماسية طويلة الأمد مع تركيا والتحالفات. هل ستقف واشنطن مع تركيا في هذه الجهود، حتى بعد أن ثبت تورط إيران بشكل مباشر؟

ناقوس الخطر

وتابع بقوله: لقد ابتليت قضايا السياسة الخارجية بالإدارة الحالية. قد يقول البعض إنه لا توجد سياسة خارجية. ركزت جهود الولايات المتحدة في العراق وسوريا واليمن وليبيا في المقام الأول على مواجهة داعش والقاعدة، وتوفير بعض الدفاع المحدود لحقول النفط، والدعم اللوجيستي والاستخباري للحلفاء، بما في ذلك ميليشيات مصراتة في ليبيا والتحالف العربي في اليمن وقوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

وأردف: على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال هي الفاعل المسيطر في مواجهة داعش، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور داعش في العراق وسوريا، والآن في ليبيا بفضل حكومة الوفاق الوطني.

وشدد على أنه إذا لم تتعامل الولايات المتحدة مع الوضع بعناية، فإنها ستعطي الضوء الأخضر عن غير قصد إلى نفس الأشخاص، الذين كانت تقاتلهم لسنوات عديدة.

واختتم الكاتب بقوله: الميليشيات المدعومة من إيران موجودة الآن على الأرض في مرمى البصر إلى جانب القاعدة وما تبقى من داعش. يجب على المجتمع الدولي أن يلاحظ ذلك ويدق ناقوس الخطر.