الصحة العالمية: 179 ألفا و316 إصابة بكورونا عالميا خلال يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (أ ش أ):
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم السبت، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم أمس واحد بلغت 179 ألفا و316 إصابة في جميع أنحاء العالم.
وذكرت منظمة الصحة العالمية، في آخر بياناتها على موقعها الرسمي، أن هذا الرقم يعد ارتفاعا طفيفا عن عدد الاختبارات التي جاءت نتائجها إيجابية والتي بلغت 177 ألفا و12.
وأكدت المنظمة تسجيل 40 ألفا و526 حالة إصابة جديدة في الولايات المتحدة، و39 ألفا و483 في البرازيل، و18 ألفا و552 في الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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