واشنطن تضاعف المكافأة مقابل معلومات عن زعيم "داعش" الجديد

أعلنت الولايات المتحدة مضاعفة المكافأة المعروضة مقابل الحصول على أي معلومات تتيح القبض على زعيم تنظيم"داعش" الارهابي لتصل إلى عشرة ملايين دولار.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء الأربعاء إن أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى "ساعد في ارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية الإيزيدية في شمال غربي العراق وذبحهم والمتاجرة بهم".
كما نشر الحساب الرسمي لـ"مكافآت من أجل العدالة" على تويتر تغريدة أعلن فيها أنه ضاعف المكافأة على حجي عبدالله إلى 10 مليون دولار، مؤكداً أن " الولايات المتحدة مصممة على تحديد وإيجاد قادة التنظيم الإجراميين، على الرغم من هزيمة داعش".
وكانت واشنطن وضعت الزعيم الجديدلـ-داعش- الارهابي على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين" منذ شهر مارس المنقضي.
يذكر أن زعيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي قتل ليل 26-27 أكتوبر 2019 في عملية عسكرية أميركية في محافظة إدلب بشمال غربي سوريا. وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رسميا تعيين أبوإبراهيم الهاشمي القرشي خلفاً للبغدادي. لكنّ القرشي لم يكن معروفًا لدى المحللين، حتّى إنّ بعضهم شكك أصلاً في وجوده.
ومنذ ذلك الحين، حددت العديد من أجهزة المخابرات الغربية المولى على أنّه الزعيم الحقيقي لتنظيم داعش الارهابي.
المصدر العربية
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