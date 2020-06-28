السجن 8 سنوات لإرهابية ألمانية

حكمت محكمة في داسلدورف، على ألمانية متّهمة بالتخطيط لشنّ هجوم بيولوجي غير مسبوق في البلاد بواسطة سمّ الريسين، بالسجن لمدة ثماني سنوات، وذلك بعدما حُكم على زوجها التونسي قبل ثلاثة أشهر بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية نفسها.

ووجدت المحكمة الإقليمية في داسلدورف الجهادية الألمانية ياسمين هـ. (44 عاماً)، مذنبة بجرم «التحضير والتآمر لتنفيذ عمل عنف خطير عرّض الدولة للخطر».

وكان زوجها التونسي يعمل في بلده ساعي بريد قبل أن يسافر إلى ألمانيا في 2016.

واعتقل الزوجان في كولونيا في يونيو 2018 في خطوة قالت الشرطة الجنائية الألمانية إنّها حالت على الأرجح دون وقوع أول هجوم بيولوجي على الإطلاق في البلاد.