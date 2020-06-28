السجن 8 سنوات لإرهابية ألمانية

ووجدت المحكمة الإقليمية في داسلدورف الجهادية الألمانية ياسمين هـ. (44 عاماً)، مذنبة بجرم «التحضير والتآمر لتنفيذ عمل عنف خطير عرّض الدولة للخطر».
وكان زوجها التونسي يعمل في بلده ساعي بريد قبل أن يسافر إلى ألمانيا في 2016.
واعتقل الزوجان في كولونيا في يونيو 2018 في خطوة قالت الشرطة الجنائية الألمانية إنّها حالت على الأرجح دون وقوع أول هجوم بيولوجي على الإطلاق في البلاد.
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