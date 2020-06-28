إصابة جنديين بانفجار شمال غرب باكستان

أصيب جنديان باكستانيان بجروح جراء انفجار استهدف دورية لقوات الأمن في منطقة مير علي شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الانفجار وقع في وقت متأخر، ونجم عن عبوة ناسفة تم تفجيرها بالتحكم عن بُعد.

وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.