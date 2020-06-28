ترقية الرئيس التشادي إلى رتبة مشير

قامت الجمعية الوطنية في تشاد بترقية الرئيس إدريس ديبي إتنو، إلى رتبة مشير (ماريشال) نظرا لجهوده في محاربة الإرهاب، وفق ما أعلن رئيسها هارون كبادي.

وكان الرئيس إدريس ديبي (68 عاما) الذي تولى السلطة على أثر انقلاب منذ ثلاثين عاما، يحمل رتبة لواء في الجيش التشادي.

وتعود آخر مشاركة له في عمل الجيش إلى نهاية مارس عندما ذهب إلى منطقة بحيرة تشاد لقيادة رد القوات التشادية على هجوم لجماعة بوكو حرام على قاعدة تشادية قتل فيه نحو مئة جندي تشادي.

وقال رئيس الجمعية الوطنية إنه «تم ترقية اللواء إدريس ديبي إتنو، إلى رتبة مشير، بسبب الخدمة التي قدمها للأمة والانتصارات العسكرية المتعددة التي حصدها داخل البلاد وخارجها».