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سد النهضة عقد من الخلافات والمراوغة

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بينما أعلن اتفاق الدول الثلاث المطلة على نهر النيل إلى تشكيل لجنة حكومية من مصر والسودان وإثيوبيا بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

أكدت إثيوبيا، أمس، أنها تنوي بدء ملء سدّها العملاق على نهر النيل في «الأسبوعين المقبلين»، متعهدة في الوقت نفسه بمحاولة التوصل إلى اتفاق نهائي مع مصر والسودان خلال هذه الفترة، برعاية الاتحاد الإفريقي.


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