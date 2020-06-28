التحالف الدولي يقتل 8 من داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن مقتل ثمانية من عناصر تنظيم داعش وتدمير 14 وكراً، إثر ضربات جوية نفذها طيران التحالف الدولي شمال تكريت 170/كم شمالي بغداد.

ذكرت الخلية في بيان لها أن «طيران التحالف الدولي نفذ سلسلة ضربات جوية على أهداف لأوكار عصابات داعش الإرهابية، في جبال خانوكة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين».

ما زالت مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى بين الطرفين.