التحالف الدولي يقتل 8 من داعش

ذكرت الخلية في بيان لها أن «طيران التحالف الدولي نفذ سلسلة ضربات جوية على أهداف لأوكار عصابات داعش الإرهابية، في جبال خانوكة ضمن قاطع عمليات صلاح الدين».
ما زالت مناطق عديدة من محافظة صلاح الدين تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى بين الطرفين.
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