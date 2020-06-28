وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه وجّه «ضربات لأهداف تابعة لحركة حماس الإرهابية» في جنوب قطاع غزة، وذلك «ردّاً على إطلاق قذيفتين من القطاع» باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وأوضح البيان أنّ الغارات استهدفت «ورشة لتصنيع صواريخ ومنشأة عسكرية لحماس».
من جهته قال مصدر أمني فلسطيني إنّ «طيران الاحتلال نفّذ سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من المواقع التابعة للمقاومة وأراضي زراعية في مناطق مختلفة في قطاع غزة أسفرت عن وقوع أضرار مادية جسيمة، لكن من دون وقوع إصابات».
كانت هذه تفاصيل خبر غارات إسرائيلية على غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.