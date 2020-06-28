غارات إسرائيلية على غزة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات جويّة على مواقع عسكرية في قطاع غزة وذلك بعيد إطلاق قذيفتين من القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي ومصدر أمني فلسطيني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنّه وجّه «ضربات لأهداف تابعة لحركة حماس الإرهابية» في جنوب قطاع غزة، وذلك «ردّاً على إطلاق قذيفتين من القطاع» باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح البيان أنّ الغارات استهدفت «ورشة لتصنيع صواريخ ومنشأة عسكرية لحماس».

من جهته قال مصدر أمني فلسطيني إنّ «طيران الاحتلال نفّذ سلسلة غارات جوية استهدفت عدداً من المواقع التابعة للمقاومة وأراضي زراعية في مناطق مختلفة في قطاع غزة أسفرت عن وقوع أضرار مادية جسيمة، لكن من دون وقوع إصابات».