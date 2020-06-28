ترمب يسحب 4000 عسكري من أفغانستان

ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترمب بصدد الانتهاء من إعداد خطة لسحب أكثر من 4000 من القوات الأمريكية في أفغانستان بحلول الخريف المقبل.

ونقلت الشبكة عن مصدرين في الإدارة الأمريكية، لم تفصح عن هويتهما، أنه بمقتضى الخطة، سيتم خفض حجم القوات الأمريكية في أفغانستان من 8600 إلى 4500.

وبحسب ما أوردته بلومبرج للأنباء، ناقش وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الخطة مع حلفاء بلاده داخل منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن قرار سحب القوات ليس «نهائيا».

وقت معقول

أضاف ترمب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: «نريد أن نعيد قواتنا من أفغانستان ودول أخرى... ويمكننا أن نعود إذا اضطررنا لذلك».

وأوضح: «حتى الآن، تقوم القوات الأمريكية في أفغانستان بأعمال شرطية وليس المستهدف أن نكون قوة شرطة».

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تحويل العاصمة إلى ولاية

أقرّ مجلس النواب الأمريكي في تصويت تاريخي، مشروع قانون ينص على تحويل العاصمة واشنطن إلى ولاية في سابقة تاريخية رحب بها الديموقراطيون لكنها لن تمر بالتأكيد في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي إن جعل واشنطن ولاية يعني «إثبات احترامنا للديموقراطية».

وأضافت «منذ أكثر من قرنين حُرم سكان العاصمة واشنطن من حقّوقهم الكاملة في المشاركة في ديموقراطيتنا»، على الرغم من أنهم يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش.

وأقر القانون بـ232 صوتا مقابل 180 بدعم من الديموقراطيين.