المغاربة العالقون بالخارج .. 633 شخصا يحلون بالمملكة عبر مطار مراكش

تواصلت اليوم السبت، عملية إعادة المغاربة العالقين في الخارج عقب إغلاق الحدود الجوية والأرضية والبحرية بسبب جائحة (كوفيد-19)، بمطار مراكش المنارة الدولي حيث حلت مجموعة جديدة تضم 633 شخصا من مختلف الأعمار.

وحطت أربع طائرات للخطوط الملكية المغربية، وعلى متن كل واحدة منها بين 157 و159 راكبا، بمطار المدينة الحمراء قادمة من فرنسا (ثلاث رحلات جوية و476 مواطنا) وألمانيا (رحلة جوية واحدة و157 مواطنا).

وترفع هذه المجموعة الجديدة، التي تضم رضعا، العدد الإجمالي للمواطنين الذين عادوا إلى الوطن الأم عبر مطار مراكش، خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى 1550 شخصا، وذلك على متن 10 رحلات جوية قادمة من بريطانيا وفرنسا وهولندا والكوت ديفوار والسنغال وألمانيا.

واتخذت جميع الإجراءات اللازمة بتنسيق وثيق مع مجموع المصالح والأطراف المعنية من أجل ضمان حسن سير هذه العملية، وذلك في احترام تام للتدابير الاحترازية المعتمدة والبرتوكول الصحي المعمول به (ارتداء الكمامات الواقية واحترام التباعد الجسدي وتعقيم اليدين والأمتعة وغيرها).

وبالمناسبة، عززت مختلف المصالح المتدخلة من إجراءاتها حتى يكون مرور المغاربة العائدين قصيرا قدر الإمكان، وكذا اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل الإجراءات الجمركية وتمكين المستفيدين من استعادة أمتعتهم.

Advertisements

وانتقل المستفيدون من العملية، بعد ذلك، على متن حافلات تم تعقيمها، إلى منشآت فندقية بمدينة مراكش، حيث سيخضعون لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وسيوضعون في إطار العزل الصحي بهذه المنشآت وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به.

وأبدى عدد من المغاربة العائدين سرورهم بالعودة إلى الوطن الأم في ظل هاته الظروف الاستثنائية التي يمر منها العالم بأسره، معبرين عن امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لعنايته السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته رعاياه سواء داخل المملكة أو خارجها.

وأشادوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالتنظيم المحكم وحسن سير هذه العملية المحمودة في مختلف مراحلها بدءا من الانطلاق إلى غاية الوصول، منوهين، في هذا الصدد، بالجهود الدؤوبة التي بذلتها مختلف المصالح، قصد ضمان الشروط الملائمة والمثلى لإنجاح هذه العملية.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، قد أعلن عن إطلاق عملية لإعادة المغاربة العالقين بالخارج، طبقا لاستراتيجية شاملة وضعها المغرب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

يذكر أنه تمت برمجة 30 رحلة جوية ما بين 21 و27 يونيو الجاري، لإعادة 4644 مغربيا عالقا في 17 بلدا، بسبب فيروس كورونا.