أجرى الملك محمد السادس، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد. وقال بلاغ للديوان الملكي أن الرئيس التونسي قيس سعيد أعرب للملك عن متمنياته بالشفاء العاجل وبموفور الصحة، وذلك على إثر العملية التي أجريت بنجاح”.

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كانت هذه تفاصيل خبر في اتصال هاتفي.. الرئيس التونسي تمنى الشفاء العاجل للملك محمد السادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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