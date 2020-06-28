وزارة الصحة تطمئن: الوضع الوبائي في المغرب متحكم فيه وارتفاع إصابات كورونا مؤخرا سببه توسيع دائرة الكشف الجماعي

كشفت وزارة الصحة، أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، له علاقة مباشرة بتوسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر والنشط، وذلك بغية احتواء الوباء وضمان عدم انتشار الفيروس.

وقالت الوزارة في بلاغ لها، إنها عمدت إلى رفع دائرة الكشف غب إطار الإعداد والمواكبة للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي، كما أن الوضعية الوبائية للمغرب مستقرة ومتحكم فيها بالنظر إلى العدد المتقلص من الحالات الحرجة، وقلة نسبة الوفيات، كما أن جل المصابين هم بدون أعراض، ونسبتهم 98 في المائة، لكنهم يبقون ناقلين للعدوى، الأمر الذي يستوجب التكفل بهم من أجل الحفاظ على صحة الأشخاص ذز الهشاشة الصحية.

وأوصت الوزارة المواطنين بالالتزام الصارم بالتدابير الوقائية الـموصى بها من طرف السلطات الصحية، من ارتداء للقناع بشكل سليم، والحرص على النظافة، واحترام التباعد الجسدي، وتجنب التجمعات، وكذا تحميل تطبيق “وقايتنا” للإشعار باحتمال التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد، مع تشغيل تقنية البلوتوث بصفة متواصلة.