البؤر الصناعية تسجل إصابات جديدة.. ‎146 إصابة جديدة والمستشفى الميداني بطنجة يستقبل أول حالة

تم، اليوم السبت، نقل 146 حالة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد من أحياء مدينة طنجة “حي بئر الشفاء-حي بنكيران- بوخالف”، ومن منطقة فحص أنجرة إلى مراكز الاستشفاء بالمدينة لتلقي العلاج.

وكشف مصدر لـ”اليوم 24” أن أغلب المصابين هم من عمال مصانع “رونو”-“فليو”-“لير”، تم توزيعهم على مصحة الضمان الاجتماعي، والمستشفى الميداني بالغابة الديبلوماسية.

يذكر أن مدينة طنجة سجلت طوال الأيام الماضية بؤر صناعية عديدة قدرت بمئات الإصابات في عدد من المصانع، أبرزها مصنع رونو لصناعة السيارات.

وساعدت عدد الاختبارات المنجزة في عدد من المصانع والوحدات الانتاجية من اكتشاف أكبر عدد من المصابين خلال الآونة الأخيرة.