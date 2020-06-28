شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تتفق مع بريطانيا لإنتاج لقاح «أوكسفورد» والان نبدء بالتفاصيل

توصلت البرازيل، التي سجلت ثاني أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، لاتفاق مع المملكة المتحدة لإنتاج لقاح لمرض (كوفيد19-) الذي يسببه الفيروس والذي تطوره جامعة أوكسفورد وشركة أسترازينيكا.

وذكر إيلسيو فرانكو، السكرتير التنفيذي لوزارة الصحة البرازيلية، خلال مؤتمر صحفي في برازيليا أمس السبت، إن بلاده ستنفق 287 مليون دولار لشراء جرعات من اللقاح وكذلك مكونات وعناصر صيدلانية للقاح لما يقدر بـ 100 مليون جرعة حقن ستستطيع إنتاجها محليا عن طريق نقل التكنولوجيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف أن الطلبية الأولى، بغض النظر عن النتائج النهائية للتجارب السريرية للقاح، ستكلف البرازيل 127 مليون دولار.

وأوضح أن ذلك سيتضمن 4ر30 مليون جرعة سيتم تسليمها للبلاد في ديسمبر ويناير، إلى جانب نقل التكنولوجيا.