شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليار جنيه لمشتريات الحكومة.. أبرزها الكهرباء والصيانة و الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت موازنة العام المالي الجديد 2020 /2021 والتي وافق عليها مجلس النواب، مبلغ وقدره 100 مليار و200 مليون جنيه للباب الثاني ( شراء السلع والخدمات)، وتشمل اعتمادات شراء السلع والخدمات متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي بما في ذلم من شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات وكذا تكاليف طبع الكتاب الحكومي المدرسي وتوفير التغذية للطلبه بالمدارس. يأتي ذلك بالإضافة إلي نفقات الصيانة والمقابل التقدي للعاملين بالمناطق النائية وأيضا إعتمادات المياة والإنارة وبمراعاة مقتضيات ترشيد الأنفاق. وفي هذا الصدد نستعرض أبرز 6 بنود شراء السلع والخدمات علي النحو الأتي : وفي هذا الصدد نستعرض أبرز 6 بنود شراء السلع والخدمات علي النحو الأتي : 1- الأدوية : 10 مليار و986 خلال العام الجديد مقابل 9 مليار و113 مليون جنيه العام الجاري 2019 /2020. 2- الأغذية : 5 مليار و317 مليون جنيه العام الجديد مقابل 4.491 مليار جنيه العام الجاري Advertisements 3- الصيانه : 14.134 مليار جنيه العام الجديد مقابل 12.028 مليار جنيه العام الجاري. 4- نفقات الطبع : 3.746 مليار جنيه العام الجديد مقابل 3.47 مليار جنيه العام الجاري. 5- الإنارة : 12.088 مليار جنيه العام الجديد مقابل 6.109 مليار جية العام الجاري 6-مواد خام أخري : 10.719 مليار جنيه العام الجديد مقابل 9.648 مليار جنيه العام الجاري.



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