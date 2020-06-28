شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يحذر من اختفاء أدوية المناعة وطرحها فى السوق السوداء بسعر مضاعف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن اختفاء أدوية المناعة من السوق، فى الوقت الذى يتم طرحها فى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، ونظرا للحالة العامة واستغلال أزمة فيروس كورونا وحالة الهلع لدى البعض يتم رفع الأسعار من قبل البعض فى خطوة تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، سواء من حرمان شخص مريض بالفعل فى حاجة للدواء، أو أخذ دواء دون استشارة طبيب، حيث يعتمد البعض على البروتوكولات التى يتم نشرها على مواقع التواصل، فى الوقت الذى قد تمثل هذه الأدوية خطورة على بعض الأشخاص نظرا لطبيعة كل شخص عن الأخر والتفاعلات الدوائية.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هذه الأزمة متواجدة بكثرة فى المدن عن القرى، وهذا يعود إلى مواقع التواصل الاجتماعى وما يتم تداوله عليها والترويج له من بروتوكولات العلاج وكواشف لفيروس كورونا وعلى الرغم من تحذيرات وزارة الصحة من هذه المعلومات المتداولة عبر مواقع السوشيال ميديا، إلا أن هناك عدد من المواطنين مازال يشترى الأدوية ويخزنها لمجرد الترويج لها عبر مواقع التواصل، وهناك مجموعة تستغل هذه الأزمة وتقوم برفع الأسعار وبيع هذه الأدوية فى السوق السوداء.

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وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين عدم تخزين الادوية، وعدم شراء إلا وقت الحاجة فقط، خاصة وان جميع الأدوية التى يتم الترويج لها متواجدة ولكن نظرا للتكالب عليها يوجد شريحة تستغل هذا الأمر للربح من الأزمات، ولكن فى حال وعى المواطنين والتزامهم وعدم تخزين الأدوية لن تكون هناك أزمة سواء فى السعر او عدم وجود الأدوية.