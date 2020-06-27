مسيرة احتواء الفيروس مستمرة.. إخضاع عمال الصيد البحري في طنجة لاختبارات كورونا

خضع الفاعلون في قطاع الصيد البحري بميناء طنجة، اليوم السبت، للتحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس (كوفيد-19).

وأوضح مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية حنصالي رؤوف، في تصريح لوكالة المغرب العرب للأنباء، أن هذه العملية تأتي في سياق إخضاع جميع البحارة العاملين بموانئ جهة طنجة تطوان الحسيمة للتحاليل المخبرية الخاصة بفيروس (كوفيد-19) بهدف الحد من انتشار عدوى الفيروس وضمان استمرار قطاع الصيد البحري في تزويد الأسواق الوطنية بالأسماك الطرية.

وأعرب حنصالي، في السياق ذاته، عن شكره وامتنانه للأطر الطبية التي تشرف على هذه العملية التي شملت حتى الآن عددا من الموانئ التابعة للجهة وينتظر أن تشمل يوم الاثنين المقبل ميناء العرائش.

من جهته، أكد المودن محي الدين مندوب الصيد البحري بطنجة، في تصريح مماثل، أنه انطلقت اليوم عملية أخذ عينات البحارة العاملين بميناء طنجة المدينة المنتمين لصنف الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار والفاعلين بالميناء بتعليمات من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووالي الجهة، وتم حتى الآن إجراء ما يناهز 1400 تحليل مخبري.

Advertisements

وأضاف أن العملية ستتواصل غدا الأحد لتشمل البحارة العاملين في قطاع الصيد التقليدي، وينتظر أن يتجاوز عدد التحاليل المخبرية الخاصة ب(كوفيد-19) نحو 2000 تحليلة، معربا عن شكره للمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة للمجهودات الكبيرة التي قامت بها لإنجاح هذه العملية.

وتابع أن العملية مرت في ظروف حسنة بفضل العمل الذي قامت به غرفة الصيد البحري والجمعيات المهنية والتعاونيات والهيئات المهنية للقطاع التي ساهمت في تأطير وتنظيم البحارة، مؤكدا في السياق ذاته أن نشاط قطاع الصيد البحري على مستوى الميناء لم ينقطع خلال هذه الفترة الصعبة بفضل تضافر جهود جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري.

يذكر أن عملية إجراء تحاليل مخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس (كوفيد-19) همت حتى الآن البحارة العاملين بموانئ المضيق ومراكز الصيد البحري التابعة له ونقطة التفريغ قاع اسرس وقرية الصيادين الشماعلة وميناء الجبهة، والوحدة الطبية التابعة لمندوبية الصيد البحري بالحسيمة وميناء كلايريس وميناء الصيد بالقصر الصغير بإقليم الفحص أنجرة، ستتواصل يوم الاثنين المقبل بميناء العرائش.