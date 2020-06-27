السعودية: "أجبرنا ثلاثة قوارب إيرانية على مغادرة مياهنا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن القوات التابعة لحرس الحدود السعودية، مساء اليوم، السبت، أنها "أجبروت" ثلاثة قوارب إيرانية على مغادرة المياه الإقليمية السعودية، وذلك عبر إطلاق طلقات تحذيرية، بحسب ما جاء في بيان.

وأوضحت قوات حرس الحدود أنّه "عند الساعة 18:30 من يوم الخميس (...) رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية".

وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أنّه "تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكرّرة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب".

وأشار إلى انه "وفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها".

ولم تتّضح على الفور طبيعة هذه القوارب.

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والعلاقات مقطوعة بين السعودية وإيران منذ 2016 حين هاجم إيرانيون السفارة السعودية في طهران إثر إعدام السلطات السعودية رجل الدين المعارض نمر النمر.

وتخوض الدولتان صراعا على النفوذ في المنطقة منذ عقود، وحروبا بالوكالة في العديد من دول المنطقة، وتقفان على النقيض في النزاعات الإقليمية حيث تدعمان جماعات متحاربة في دول بينها اليمن وسورية.

وحدثت توترات في المنطقة العام الماضي، حين تعرّضت سفن وناقلات نفط لهجمات في مياه الخليج قرب مضيق هرمز الإستراتيجي، اتّهمت السعودية إيران بالوقوف خلفها، وهو ما نفته طهران.

كما اتهمت السعودية الجمهورية الإسلامية بالوقوف خلف هجمات ضد منشآت تابعة لشركة أرامكو النفطية في أيلول/ سبتمبر الماضي تبنّاها المتمرّدون الحوثيون في اليمن الذين تدعمهم طهران.

والسعودية الحليف الأهم في الشرق الأوسط للولايات المتحدة، هي العدو اللدود لإيران. وقال حرس الحدود السعوديون في البيان إنهم "لن يسمحوا بأي تجاوزات في مياه المملكة".