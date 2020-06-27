شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق مطار الخرطوم أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان، تمديد إغلاق مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين حتى 12 يوليو المقبل.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدنى لوكالة السودان للأنباء: "تجديد الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 12 يوليو المقبل".

وأضاف المتحدث أن القرار استثنى "رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج ورحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان".