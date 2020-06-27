شكرا لقرائتكم خبر عن 462 إصابة جديدة بكورونا في البحرين والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 8141، أمس، أظهرت تسجيل 462 حالة إصابة جديدة منها 233 حالة لعمالة وافدة، و 229 حالة لمخالطين، كما تعافت 644 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 1978.
وأوضحت أن عدد الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 78 حالة، منها 42 حالة تحت العناية، في حين أن 5366 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5408 حالة قائمة.
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