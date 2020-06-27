شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات أمريكية تعترض 4 طائرات روسية قرب ألاسكا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت القيادة في بيان أن الطائرات الروسية حلقت على بعد 65 ميلاً بحرياً جنوب سلسلة جزر أليوتان وظلت في المجال الجوي الدولي لما يقرب من ثماني ساعات، من دون أن تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي.
وأشار قائد القيادة الجنرال تيرانس أوشوغنيسي معلقاً إلى أنه في هذا العام لوحده، اعترضت الطائرات الأمريكية، طائرات عسكرية روسية، بما في ذلك قاذفات ومقاتلات وطائرات دورية بحرية، في عشر مناسبات منفصلة أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات أمريكية تعترض 4 طائرات روسية قرب ألاسكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.