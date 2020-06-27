شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 2.5 مليون والان نبدء بالتفاصيل
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى نحو 2.5 مليون اليوم السبت، وفقا لإحصاء رويترز، بعد أن شهدت ولايات من بينها أريزونا وفلوريدا ارتفاعا قياسيا.
كما تُوفي ما يزيد على 125 ألف أمريكي بسبب كوفيد-19، وهو أعلى عدد من الوفيات المعروفة بسبب المرض في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 2.5 مليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.