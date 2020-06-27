شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 2.5 مليون والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة إلى نحو 2.5 مليون اليوم السبت، وفقا لإحصاء رويترز، بعد أن شهدت ولايات من بينها أريزونا وفلوريدا ارتفاعا قياسيا.

كما تُوفي ما يزيد على 125 ألف أمريكي بسبب كوفيد-19، وهو أعلى عدد من الوفيات المعروفة بسبب المرض في العالم.