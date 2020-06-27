شكرا لقرائتكم خبر عن 1168 إصابة جديدة بكورونا و88 وفاة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم السبت إنها سجلت 1168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1625 حالة يوم الجمعة إضافة إلى 88 حالة وفاة صعودا من 87 أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 63923 حالة من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2708 حالات وفاة".

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.