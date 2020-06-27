شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا تنتخب رئيسا جديدا.. غدا والان نبدء بالتفاصيل

تجرى في بولندا غدا الأحد، انتخابات

رئاسية يتم فيها اختيار رئيس جديد للبلاد من بين أحد عشر مرشحا.

ويعد الرئيس الحالي أندريه دودا الذي يدعمه حزب القانون والعدالة، الحزب المحافظ الذي يتولى شؤون الحكم في البلاد، أوفر المرشحين حظا وفقا لنتائج الاستطلاعات التي أجريت.

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ويليه رئيس بلدية العاصمة وارسو رافال ترازاسكوفسكي الذي يأتي على رأس قائمة منصة ائتلاف المعارضة الديمقراطية الليبرالية.

ويرجح أن يدخل المرشحان المفضلان جولة إعادة لاختيار صاحب أعلى الأصوات.

فمن غير المتوقع أن يضمن أي مرشح نسبة الـ 50 في المائة زائد صوت واحد

اللازمة لضمان الرئاسة في الجولة الأولى.