رئيس تونس يهنئ ملك المغرب بنجاح العملية الجراحية

هنأ الرئيس التونسي قيس سعيد، العاهل المغربي الملك محمد السادس بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرا، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل وبدوام الصحة.



وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس التونسي، بالعاهل المغربي، السبت، تناول العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

ومنذ إعلان المملكة عن شفاء الملك محمد السادس، توالت الاتصالات من قادة دول العالم للاطمئنان على صحة الملك، والتعبير عن تمنياتهم بدوام الصحة والعافية.

وكان الملك محمد السادس أجريت له، خلال الشهر الجاري، عملية جراحية في مدينة الرباط، لـ"إزالة اضطراب" على مستوى "الإيقاع الأذيني للقلب"، هي الثانية له خلال عامين ونصف، ووصفها القصر الملكي بأنها تمت بـ"نجاح تام".