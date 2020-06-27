مبارك المهدي: السعودية والإمارات تقدمتا الصفوف في دعم السودان

قال رئيس حزب الأمة السوداني، مبارك الفاضل المهدي، السبت، إن السعودية والإمارات تقدمتا الصف الدولي في دعم حكومة الثورة في بلاده.



وجاء حديث الفاضل تعليقا على مؤتمر شركاء السودان الذي استضافته الحكومة الألمانية عبر تقنية الفيديو "كونفرنس" وجمع تبرعات بلغت 1.8 مليار دولار.

وقال الفاضل في بيان صحفي اطلعت عليه ”الخليج 365”: إن" السعودية والإمارات قدمتا 500 مليون دولار نقدا دعما لميزان المدفوعات وشحنات من القمح والبترول والأدوية بلغت في جملتها 1.8 مليار دولار أمريكي".

وأشار إلى أن البلدين جمدا بقية المبلغ عندما شنت بعض القوى السياسية حملة إساءة وتشكيك غير مسبوقة حول نوايا الدعم السعودي الإماراتي.

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بمشاركة الإمارات.. ‭1.8‬ مليار دولار منحا دولية لدعم السودان

وأوضح مبارك الفاضل أن التعاطف الدولي الكبير والمتعاظم بالسودان وتشكيل مجموعة أصدقاء السودان كان بسبب إعجاب المجتمع الدولي بالثورة السودانية المذهلة.

وتعهدت دول غربية وعربية بمنح السودان 1.8 مليار دولار في مؤتمر استضافته ألمانيا لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية تعيق انتقاله إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وقال مسؤولون في المؤتمر، إن الاتحاد الأوروبي تعهد بمبلغ 312 مليون يورو (350.13 مليون دولار) وقدمت الولايات المتحدة 356.2 مليون دولار وألمانيا 150 مليون يورو وفرنسا 100 مليون يورو لمشروعات مختلفة في السودان. ومن المشروعات تحويلات نقدية مزمعة لأسر فقيرة وذلك بمساعدة البنك الدولي.

وتعهدت بريطانيا بتقديم 150 مليون جنيه إسترليني (186.17 مليون دولار).