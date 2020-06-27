الجيش الأمريكي يعترض طائرات استطلاع روسية قبالة ألاسكا

الخليج 365السبت 2020/6/27 11:24 م بتوقيت أبوظبي
اعترض سلاح الجو الأمريكي السبت، 4 طائرات استطلاع روسية من طراز "تو-142" شرق ألاسكا، وفق ما أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي للولايات المتحدة وكندا (نوراد).
وقالت "نوراد" في بيان إن مقاتلات إف-22 "اعترضت أربع طائرات استطلاع روسية تو-142 دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا في 27 يونيو/حزيران".
ومنطقة تحديد هوية الدفاع الجوي هي نطاق تقع مراقبة الحركة الجوية داخله من طرف جيش دولة أو دول، ويتجاوز مجالها الجوي الوطني، وذلك لإتاحة وقت إضافي لرد الفعل في حال رصد مناورة معادية.
وحددت الولايات المتحدة 4 مناطق مماثلة، وأقامت عشرات الدول الأخرى مناطق خاصة بها أيضا، ويمتد نطاق المراقبة في ألاسكا نحو 320 كلم من سواحلها.
وأضافت قيادة دفاع الفضاء الجوي للولايات المتحدة وكندا، أن "طائرات تو-142 اقتربت أقل من 65 ميلا بحريا (120 كلم) من جنوب جزر ألوتيان التابعة لألاسكا وبقيت في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي نحو ثماني ساعات"، وأشارت إلى أن الطائرات لم تخترق المجال الجوي الأمريكي.
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