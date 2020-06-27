الاستخبارات العراقية تعتقل 9 دواعش في نينوى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، السبت، أنها ألقت القبض على تسعة من عناصر تنظيم داعش بمناطق متفرقة من محافظة نينوى(400 كيلومتر شمال بغداد).

وذكرت الوكالة في بيان لها أنه "تم إلقاء القبض على تسعة من الإرهابيين في مناطق مختلفة من المحافظة، عملوا تحت كنى وأسماء مختلفة فيما يسمى هيئة التطوير والتصنيع العسكري، والمعسكرات العامة واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، وفرض إتاوات على المواطنين أثناء سيطرة عناصر داعش الإرهابية على المحافظة في الفترات السابقة".

وعلى صعيد آخر، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى من الوصول إلى مخبأ للأحزمة الناسفة والعتاد في منطقة وادي عكاب بالساحل الايمن من الموصل و بداخله ثلاثة أحزمة ناسفة وأربع قنابل هاون مختلفة وحاسبتين وقنابل يدوية.

ومازالت محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين بالرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا.