القائم بأعمال السفارة اليمنية في طوكيو يبحث مع مسؤول ياباني سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في طوكيو بشير قاسم ،اليوم ، مع مساعد وزير الخارجية الياباني ورئيس دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا كاتسوهيكو تكاهاشي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وفقا لوكالة سبا الشرعية.



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واستعرض القائم بأعمال السفارة اليمنية ،تطورات الأحداث في اليمن..مشيراً الى ما صدر عن المليشيات الانقلابية الحوثية من قواعد وإجراءات تمنحها استقطاع 20 بالمائة من عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية تحت مسمى (الخُمس) لصالح من أسمتهم بني هاشم ،وكذا التمرد المسلح من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى.

وثمن ، المساعدات اليابانية المقدمة لليمن والتي كان آخرها إعلان وزير الدولة للشؤون الخارجية سوزوكي كإسوك في مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد في السعودية ، بتقديم مبلغ 41.2 مليون دولار امريكي.

من جانبه أكد مساعد وزير الخارجية الياباني حرص حكومة بلاده على تقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن وفي ظل انتشار وباء فيروس كورونا..مجدداً موقف بلاده الثابت والداعم للحكومة الشرعية والحرص على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.