السعودية:تسجيل 3927 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا وتماثل 1657 حالة للشفاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السعودية ،اليوم السبت ، عن تسجيل 3927 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 178504 حالات، بينها 54865 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، و(2283) حالة حرجة.



وذكرت وزارة الصحة في بيان نشرته وفقا وكالة الانباء السعودية(واس) بانها سجلت 1657حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين الى 122128 حالة..مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 1511 حالة بإضافة 37 حالة وفاة جديدة.

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