شركة طيران أمريكية تعتزم منح 2600 طيار إجازة بسبب "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تعتزم شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية للطيران إبلاغ نحو 2600 طيار بشأن منحهم إجازة محتملة من العمل، مع تشجيع إجمالي 7900 طيار مؤهل على قبول حزمة للتقاعد المبكر، حسب مذكرة أرسلت إلى الموظفين.



وقال جون لافتر، نائب رئيس الشركة لشؤون عمليات الرحلات الجوية، في المذكرة: "حتى مع زيادة الطلب على السفر التي شهدناها في الأسابيع القلائل الماضية، فإننا نتوقع أن تكون الإيرادات عند 25% مقارنة بما كان عليه الأمر الصيف الماضي"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

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وأضاف أن العودة إلى ما قبل مستويات أزمة كوفيد-19 ستستغرق عامين على الأقل.

وكانت الشركة توصلت إلى اتفاق مبدئي حول برنامج التقاعد المبكر مع النقابة الممثلة لطياري شركة دلتا.

وستكون فترات انتهاء الخدمة بموجب ذلك البرنامج في موعد أقصاه أول يناير 2022