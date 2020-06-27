الجيش الليبي يؤمن حقول النفط بوحدات عسكرية خاصة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
نشرت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي، السبت، مشاهد مصورة لعملية تأمين الجيش الليبي للمنشآت النفطية في شرق وجنوب ليبيا.
وقالت، في المقطع المصور، إن قوات الجيش الليبي وحدها من تؤمن الحقول النفطية بمشاركة وحدات ودوريات خاصة بالتعاون مع حرس المنشآت النفطية ، وأن جميع المنشآت النفطية في وضع أمني مستقر، نافية جميع الشائعات التي يروجها إعلام تنظيم الإخوان الإرهابي حول حقول بعينها.
وتجولت "كاميرا" الجيش الليبي داخل حقل الشرارة النفطي في جنوب البلاد، وأكد التسجيل المصورئ مؤكدة استقرار الوضع الأمنية بالمنطقة والجاهزية العالية للجنود للدفاع عن مقدرات الدولة الليبية من أي اعتداء.
وأمس الجمعة، أعلنت إدارة الدعم والتوجيه المعنوي للقوات الخاصة بالجيش الليبي عن اجتماع بين اللواء ناجي المغربي، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية واللواء ونيس بوخماده، آمر قوات الخاصة الصاعقة، واللواء موسي المعداني رئيس غرفة عمليات رأس لانوف، لمناقشة خطة تأمين الحقول والموانئ النفطية الواقعة في منطقة الهلال النفطي.
وأوضحت، في بيان لها، أن الوحدات العسكرية أطلقت دوريات متمثلة من القوات الخاصة ووحدات من حرس جهاز حرس المنشآت النفطية في تجاه منطقة الهلال النفطي والحقول والموانئ تحت غطاء جوي لمقاتلات سلاح الجوالليبي.
كما أطلقت الدوريات العسكرية جميعها في اطار استتباب الأمن في الحقول والمنشآت النفطية لتأمينها وحمايتها، مؤكدة أن هذه الدوريات من أجل الحماية من خارج الحقول ولا تتدخل في عمل الشركات الموجودة داخل الموانئ والحقول
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