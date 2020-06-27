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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. حصاد ربع قرن من الانقلاب في قطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
لازالت الخيبات تتولى على قطر بعد مرور ربع قرن من إنقلاب أمير قطر حمد بن خليفة على والده .
وصدم انقلاب الدوحة مجلس التعاون الخليجي، فتوجس أعضاؤه، وكانوا على حق وما هي إلا أشهر قليلة حتى بدأت ملامح السياسة القطرية بالظهور، تزامنا مع إطلاق لسانها الإعلامي البذيء، قناة الجزيرة.
وتنصلت الدوحة من الاتفاقات، وأضرّت بالإجماع الخليجي والقرار السياسي الموحد، ثم ما لبثت أن بدأت بافتعال المشاكل الاعلامية والحدودية مع البحرين ثم السعودية والإمارات
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