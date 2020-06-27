رئيس مالاوي : الانتخابات شابتها مخالفات

قال رئيس مالاوي بيتر موثاريكا، الذي يواجه الهزيمة على الأرجح في انتخابات الرئاسة، إن مخالفات عديدة شابت التصويت، من بينها أعمال عنف وتخويف لمراقبي الانتخابات من حزبه.
وقال موثاريكا في كلمة إلى الشعب يوم السبت، إن مراقبي حزب"التقدم الديمقراطي" الحاكم "تعرضوا للضرب والإيذاء والخطف والتخويف لإثنائهم عن المشاركة في مراقبة الاقتراع".
وأضاف أنه نتيجة لذلك يعتقد حزب "التقدم الديمقراطي" وشريكه في الائتلاف أن معظم النتائج لا تعكسإرادة الشعب بشكل صحيح، وهو ما نفته المعارضة.
ومع ذلك دعا موثاريكا إلى التحلي بالهدوء قبل الإعلان الرسمي المرتقب عن الفائز.
وتظهر إحصاءات غير رسمية من الاقتراع الذي أجري يوم الثلاثاء أن زعيم المعارضة لازاروس تشاكويرا حقق تقدما مريحا.
وأعلنت اللجنة الانتخابية النتائج في أكثر قليلا من 60 في المئة من المناطق.
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